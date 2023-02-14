Секретарь Совбеза Армении Григорян сообщил о готовности Еревана в любой момент открыть границу с Турцией, закрытую с 1993 года

Армения готова в любой момент открыть границу с Турцией. Об этом заявил во вторник в беседе с журналистами секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.
Он сообщил о существующей между двумя странами договоренности об открытии сухопутной границы для граждан третьих государств. По словам Григоряна, в настоящее время обсуждаются сроки реализации этого соглашения.
«Вы знаете подход Армении. Армения готова в любой момент к открытию границы и урегулированию отношений», - цитирует секретаря Совбеза республики агентство «РИА Новости».
На сегодняшний день между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. Сухопутная граница между государствами закрыта с 1993 года.
Напомним, 11 февраля Ереван направил в Турцию, пострадавшую от разрушительного землетрясения, гуманитарную помощь. Груз проследовал через закрытую сухопутную границу.