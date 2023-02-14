Всех сотрудников, кто в свое время окончил МГИМО, уволили из МИД Польши

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14 февраля 2023, 15:35

Здание МГИМО. Фото: Global Look Press

Все выпускники Московского государственного института международных отношений были уволены из МИД Польши. Об этом заявил глава ведомства Збигнев Рау.

По словам министра, обладателей дипломов МГИМО «реально уже два месяца» нет среди сотрудников польского МИД. Сколько именно там работало выпускников престижного российского вуза, он не уточнил.

«Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации», — прокомментировал ситуацию Рау и добавил, что данный вуз был «частью великого проекта советского империализма».