Количество жертв землетрясений в Турции достигло 31 974

Количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции к настоящему моменту увеличилось до 31 974. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Ранее сегодня в Турцию вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС России с грузом гуманитарной помощи для турецкого населения, пострадавшего от разрушительного землетрясения.
6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны, а также в нескольких соседних государствах.