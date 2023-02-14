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Количество жертв землетрясений в Турции достигло 31 974

, 14:43 Источник: AFAD

Количество жертв землетрясений в Турции достигло 31 974
последствия землетрясения в Турции, Anas Alkharboutli/dpa

Количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции к настоящему моменту увеличилось до 31 974. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Ранее сегодня в Турцию вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС России с грузом гуманитарной помощи для турецкого населения, пострадавшего от разрушительного землетрясения.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны, а также в нескольких соседних государствах.

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