Количество жертв землетрясений в Турции достигло 31 974

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14 февраля 2023, 14:43 Источник: AFAD

последствия землетрясения в Турции, Anas Alkharboutli/dpa

Количество погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции к настоящему моменту увеличилось до 31 974. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Ранее сегодня в Турцию вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС России с грузом гуманитарной помощи для турецкого населения, пострадавшего от разрушительного землетрясения.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны, а также в нескольких соседних государствах.