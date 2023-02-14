Bloomberg: страны НАТО планируют договориться о 2% нижнем пределе расходов на оборону

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14 февраля 2023, 12:09

IMAGO/Thomas Trutschel

Страны-участники Североатлантического альянса планируют договориться о введении 2% нижнего уровня расходов на оборону от ВВП. Это будет сделано вместо ожидаемого повышения в связи с отставанием некоторых стран в этом показателе. Такую информацию публикует агентство Bloomberg.

В ближайшие два дня, 14-15 февраля страны НАТО будут обсуждать увеличение расходов на оборону.

Затраты, размером не менее двух процентов, могут быть введены уже этим летом.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что страна в скором времени поставит две системы противовоздушной обороны IRIS-T Украине.