Власти Аргентины начали проверки в связи с возросшим потоком в страну беременных россиянок

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14 февраля 2023, 11:16 Источник: t.me

Фото: Unsplash.com

В последнее время возросло число жительниц России, которые выбирают Аргентину для рождения ребенка. Дело в том, что родившийся на территории этой страны ребенок автоматически получает аргентинское гражданство, а в течение двух лет его могут получить и родители.

На прошлой неделе несколько беременных россиянок были задержаны в аэропорту, а некоторым во въезде было отказано. Позже власти страны изменили свое решение, женщинам было позволено въехать.

Миграционная служба начала расследование. Глава ведомства Флоренсия Кариньяно сообщила, что были опрошены 350 россиянок, въехавших в страну за последние месяцы. Как следует из результатов опросов, некие организации за крупную сумму предлагают беременным россиянкам пакет услуг, упрощающий получение гражданства Аргентины при рождении ребенка на территории страны.

Кроме того, стало известно, что миграционная служба начала приостанавливать и ли отменять действие вида на жительство у россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране, а уехавших после получения паспорта назад в Россию.