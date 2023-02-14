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14 февраля 2023, 10:13

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Ускорение процесса ведения переговоров по теме принятия Украины в Евросоюз может привести к эскалации конфликта с отсутствием реальной цели. Об этом публикует агентство Bloomberg.

Отмечается, что неотложным вопросом является передача вооружения и снаряжения, в то время как членство в ЕС не относится к подобным темам.

Агентство добавляет, что некоторые страны из союза желают отложить данную идею на некоторое время.

Ранее французский журналист Жан-Мишель Беза написал о том, что Россия выстояла перед введенными ограничениями и показала себя стойкой в отличие от представлений Запада.