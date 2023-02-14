Ускорение процесса ведения переговоров по теме принятия Украины в Евросоюз может привести к эскалации конфликта с отсутствием реальной цели. Об этом публикует агентство Bloomberg.
Отмечается, что неотложным вопросом является передача вооружения и снаряжения, в то время как членство в ЕС не относится к подобным темам.
Агентство добавляет, что некоторые страны из союза желают отложить данную идею на некоторое время.
Ранее французский журналист Жан-Мишель Беза написал о том, что Россия выстояла перед введенными ограничениями и показала себя стойкой в отличие от представлений Запада.