КПРФ: Путин и Зюганов обсудили военно-политическую ситуацию и стратегию развития России

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13 февраля 2023, 23:24 Источник: РИА Новости

Фото: Russian State Duma Press Service/via Globallookpress.com

Во время встречи главы РФ Владимира Путина с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым были обсуждены военно-политическая ситуация и стратегия развития страны, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

Согласно его словам, в контексте военно-политической ситуации КПРФ придерживается программы мобилизации экономического потенциала.

«В связи с этим мы сформулировали бюджет развития в 43 триллиона и рассчитываем, что наступил тот "час икс", когда будут востребованы наши предложения. Думаю, вокруг этого и шли обсуждения», – сказал он.

Помимо указанный тем, также были подняты вопросы «поддержки людей труда» с последующими предложениями от партии.