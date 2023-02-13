Слуцкий на встрече с Путиным предложил поддержать добровольцев и мобилизованных «единым пакетом»

Аргументы Недели → В мире 13+

13 февраля 2023, 22:20 Источник: РИА Новости

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Добровольцам и мобилизованным гражданам, отправившимся на СВО, должна быть оказана материальная поддержка, заявил глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в понедельник, 13 февраля.

По его мнению, следует ввести «единый пакет». Он будет служить мерой поддержки для бойцов в зоне СВО и их семей.

«Надо поддерживать создание ясельных групп от полутора месяцев до полутора лет, дабы побуждать женщин чувствовать себя уверенно и выполнять поставленные задачи в сфере демографии», – считает Слуцкий.

Также представитель ЛДПР поблагодарил президента за присвоение ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее, ещё в июле 2022 года, Леониду Слуцкому и Леониду Калашникову указом Президента был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла РФ.