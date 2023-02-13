Минэкономики Швейцарии сообщило о блокировке российских активов на 7,5 миллиарда долларов

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13 февраля 2023, 22:13 Источник: РИА Новости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Швейцарии заморожены российские активы по решению местных властей, сообщает пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Антье Бэрчи.

На данный момент заморожено около 15 объектов недвижимости.

«По состоянию на 1 декабря 2022 года в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов – ред.)… Согласно статье SonntagsZeitung, цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах», — передает Бэрчи.