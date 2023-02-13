Bloomberg: Блинкен рассматривает возможность встречи с коллегой из Китая на этой неделе

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13 февраля 2023, 21:04

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Госсекретари США и Китая, возможно, встретятся на конференции по безопасности, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Известно, что государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен предполагаемо встретится со своим китайским коллегой Ван И на конференции по безопасности, которая пройдёт в Мюнхене 17-19 февраля.

Ранее стало известно, что главу российского МИД Сергея Лаврова не пригласили на данное мероприятие. Однако российская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что не посетила бы конференцию даже после приглашения.