Черногория закрывает программу «золотых паспортов»

Власти Черногории объявили, что программа «золотых паспортов» закрывается. По её правилам, гражданство страны мог получить любой иностранец, вложившийся в экономику страны. ЕС эта программа не нравилась, так как они находили её подходящей для «финансирования террористов и отмывания денег». И, как это обычно бывает, ЕС грозил Черногории не принять её в свой состав, если та не перестанет зарабатывать.
За 4 года существования программы гражданство обрели 800 человек, большая часть среди них — граждане РФ. Каждый из участников мог инвестировать 450 тысяч евро в столице или на берегу Адриатического моря, а также 250 тысяч евро на севере, в горной части. Дополнительно нужно было заплатить 200 тысяч евро сверху напрямую в правительственный фонд. Так в общей сложности Черногория заработала 310 млн евро. Россияне больше вкладывались в туристические зоны на севере страны, помогая улучшать горнолыжный курорт.
Но «золотые паспорта» ещё могут раздать, так как на момент закрытия программы на рассмотрении было ещё 787 заявок. Правительство Черногории считает, что будет нечестно не рассмотреть их, даже если никто не окажется достоин «золотого паспорта».
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