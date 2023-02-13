Страны Африки стремятся к сотрудничеству с Китаем и Россией

Учитывая возросшую конфронтацию между странами и передел влияния, все ключевые мировые державы обратили внимание на страны Африканского континента.
Россия также начала укреплять отношения с африканскими странами. В 2019 году был первый саммит Россия-Африка в Сочи, который посетили 40 глав африканских стран и ещё 3 представителя правительства. Это можно расценивать как заинтересованность Африки в сотрудничестве с РФ. Повторить успех будет нелегко, так как Америка и союзники стали делать всё, чтобы убедить африканцев в кровожадности Москвы. Однако Африка отказалась осуждать Кремль даже после начала СВО, чем разгневала Вашингтон.
Россия предлагает Африке продовольствие, энергоресурсы, совместное развитие здравоохранения и некоторых технологий. Это важно для Африки, поэтому там подтверждают, что у африканцев и РФ совпадают взгляды на будущее.
США и страны ЕС пытаются вставить палки в колёса как России, так и Китаю. Но всё больше стран Африки стремятся к сотрудничеству с Китаем и Россией, тем более что каждый предлагает что-то своё.
Эксперты почти не сомневаются, что новый форум Россия-Африка пройдёт успешно, что сильнее разозлит Вашингтон и ЕС.
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