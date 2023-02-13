Израиль будет бороться с террористами до совершения терактов

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13 февраля 2023, 11:42

В Министерстве национальной безопасности Израиля заявили о готовности провести спецоперацию в Восточном Иерусалиме, чтобы уничтожить всех террористов, представляющих угрозу для страны.



Ведомство запросило у руководства страны информацию о незаконно построенных арабских домах. Их будут сносить.



10 февраля в Восточном Иерусалиме произошёл теракт. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли три человека. Инцидент произошёл рядом с гробницей пророка Самуила. Полицейские оперативно устранили террориста. На уровне правительства прозвучали предложения по устранению потенциальных угроз. Но любой спор вокруг Иерусалима не может оставаться без внимания палестинцев.



Израильская система ПВО находится в состоянии повышенной готовности, опасаясь провокаций со стороны радикалов. Спецоперация потребует от Израиля серьёзной подготовки. Заблокировать отдельные районы не получится.