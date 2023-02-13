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Аргументы Недели → В мире 13+

Израиль будет бороться с террористами до совершения терактов

, 11:42

Израиль будет бороться с террористами до совершения терактов

В Министерстве национальной безопасности Израиля заявили о готовности провести спецоперацию в Восточном Иерусалиме, чтобы уничтожить всех террористов, представляющих угрозу для страны.

Ведомство запросило у руководства страны информацию о незаконно построенных арабских домах. Их будут сносить.

10 февраля в Восточном Иерусалиме произошёл теракт. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли три человека. Инцидент произошёл рядом с гробницей пророка Самуила. Полицейские оперативно устранили террориста. На уровне правительства прозвучали предложения по устранению потенциальных угроз. Но любой спор вокруг Иерусалима не может оставаться без внимания палестинцев.

Израильская система ПВО находится в состоянии повышенной готовности, опасаясь провокаций со стороны радикалов. Спецоперация потребует от Израиля серьёзной подготовки. Заблокировать отдельные районы не получится.

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В мире

В мире

В Турции задержали около 50 мародёров после землетрясений

В юго-восточном регионе Турецкой республики после масштабных землетрясений орудовали мародёрские группы. По данным местных СМИ, полицейские задержали 48 человек. Бандиты были обнаружены и задержаны в 8 провинциях в рамках расследования, которое проводилось в связи с грабежами в Кахраманмараше. Прошедшие землетрясения превратились в глобальную катастрофу не только для Турции, но и для окрестных регионов. Общее число жертв стихийных бедствий в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч человек. По неофициальным данным, их может быть гораздо больше.