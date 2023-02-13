Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

В случае войны свою страну готов защищать только каждый десятый житель Германии

, 11:14 , Журналист

Судя по опросам, в случае начала войны ФРГ готов защищать только каждый десятый местный житель. Эксперты опросили 2000 совершеннолетних респондентов. Всем им задали вопрос – готовы ли они защитить свою страну в случае нападения извне?

Лишь только 5% германских граждан пошли бы воевать добровольцами. Ещё 6% рассчитывают, что их призовут в случае полномасштабной войны и будут использовать в оборонительных операциях. Каждый третий (33%) немец хотел бы продолжить свою привычную жизнь. Каждый четвёртый (24%) покинул бы свою родину в кратчайшие сроки.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

В мире

В мире

В Турции задержали около 50 мародёров после землетрясений

В юго-восточном регионе Турецкой республики после масштабных землетрясений орудовали мародёрские группы. По данным местных СМИ, полицейские задержали 48 человек. Бандиты были обнаружены и задержаны в 8 провинциях в рамках расследования, которое проводилось в связи с грабежами в Кахраманмараше. Прошедшие землетрясения превратились в глобальную катастрофу не только для Турции, но и для окрестных регионов. Общее число жертв стихийных бедствий в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч человек. По неофициальным данным, их может быть гораздо больше.