В случае войны свою страну готов защищать только каждый десятый житель Германии

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13 февраля 2023, 11:14 Александр Крохмаль, Журналист

Судя по опросам, в случае начала войны ФРГ готов защищать только каждый десятый местный житель. Эксперты опросили 2000 совершеннолетних респондентов. Всем им задали вопрос – готовы ли они защитить свою страну в случае нападения извне?

Лишь только 5% германских граждан пошли бы воевать добровольцами. Ещё 6% рассчитывают, что их призовут в случае полномасштабной войны и будут использовать в оборонительных операциях. Каждый третий (33%) немец хотел бы продолжить свою привычную жизнь. Каждый четвёртый (24%) покинул бы свою родину в кратчайшие сроки.