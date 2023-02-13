В Турции задержали около 50 мародёров после землетрясений

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13 февраля 2023, 11:04 Александр Крохмаль, Журналист

В юго-восточном регионе Турецкой республики после масштабных землетрясений орудовали мародёрские группы. По данным местных СМИ, полицейские задержали 48 человек. Бандиты были обнаружены и задержаны в 8 провинциях в рамках расследования, которое проводилось в связи с грабежами в Кахраманмараше.

Прошедшие землетрясения превратились в глобальную катастрофу не только для Турции, но и для окрестных регионов. Общее число жертв стихийных бедствий в Турции и Сирии уже превысило 28 тысяч человек. По неофициальным данным, их может быть гораздо больше.