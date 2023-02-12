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Украинское издание «Страна.ua»: в Днепропетровске произошел взрыв, в регионе объявили воздушную тревогу

, 22:18

Сегодня, 12 февраля в Днепропетровской области произошел взрыв. Позднее в регионе объявили о начале воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным с онлайн-карты украинского министерства цифровой информации, воздушную тревогу объявились в 20.59 московскому времени.

Чуть позже сигналы тревоги объявили еще в двух областях Украины: Полтавской и Харьковской. 

Ранее бывший советник Пентагона Макгрегор высказался на тему украинского конфликта и предположил, что разгромить ВСУ Россия сможет с помощью точных ударов.

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