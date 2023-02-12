Власти Киева просят многомиллиардный займ для госбюджета страны

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12 февраля 2023, 05:44 Источник: Свободная Пресса

Jens Büttner

Киевские власти выступают с просьбой о предоставлении Украине многомиллиардного займа для поддержания государственного бюджета. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная Пресса» со ссылкой на МК.

Согласно полученной информации, по вопросу займа планируется провести переговоры с представителями Международного Валютного Фонда уже на следующей недели в Варшаве.

Как отмечается, вчера международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Украины до «Ca», что означает нахождение долговых обязательств страны в состоянии дефолта.