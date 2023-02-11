РИА Новости: в Турции азербайджанские спасатели извлекли из-под завалов двух выживших девочек

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11 февраля 2023, 17:50 Источник: РИА Новости

Последствия землетрясения в Турции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Азербайджанские спасатели спустя 130 часов после землетрясения извлекли из-под завалов двух сестер восьми и тринадцати лет. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС Азербайджана.

«В особо сложной и рискованной спасательной операции в районе Кахраманмараш (Турция), серьезно пострадавшем от землетрясения, в субботу были спасены две сестры – восьмилетняя Тавилла и 13-летняя Хадиджа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочки провели под завалами 128 часов.

Ранее киргизские спасатели извлекли из-под завалов выжившего 16-летнего юношу.