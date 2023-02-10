Politico: американская администрация намерена запросить у конгресса рекордный оборонный бюджет

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10 февраля 2023, 21:43 Источник: Politico

Джо Байден, Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Администрация американского президента Джо Байдена намерена сделать у конгресса запрос на крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024-й финансовый год. Об этом пишет Politico.

«Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году», - отметил замминистра обороны США Майкл Маккорд. На 2023-й финансовый год, который начался 1 октября 2022 года, оборонный бюджет составил 858 миллиардов долларов и на данный момент является рекордным.

Как пишет газета, в правительстве практически определились с окончательным объемом бюджета, который планируют предоставить в марте.

Ранее Песков заявил о том, что новый оборонный бюджет США направлен на дестабилизацию в Европе.