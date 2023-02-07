Самые разрушительные землетрясения за всю историю человечества

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7 февраля 2023, 18:48 Дарья Филипчук

В Турции 6 февраля произошло несколько землетрясений. В течение дня колебания земной поверхности ощущались в разных регионах страны, наибольшая магнитуда по шкале Рихтера составила 7,8. Подземные толчки были также зафиксированы на территориях Сирии, Израиля, Ливана, Багдада, Абхазии, Армении и Казахстана. По последним данным, число погибших в Турции составляет более 3500 человек, в Сирии — более 1500, пострадавшие же исчисляются десятками тысяч. Количество обрушенных зданий превышает отметку в 5700. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля включительно.

Ежегодно приборами фиксируется порядка 500000 землетрясений. Природная сила уносит около 10000 жизней в год и иногда имеет катастрофически разрушительные последствия, которые простираются на сотни километров от эпицентра. Даже изобретенные сейсмографы для регистрации колебаний земной поверхности и геологические исследования не могут способствовать точному прогнозу землетрясений, а преодоление такого рода стихийного бедствия находится далеко за пределами человеческих возможностей.

Исторические записи подтверждают факт землетрясения в Китае в 1556 году, по числу жертв оно стало самым смертоносным в мире. В процессе современных геологических изысканий магнитуда вычислялась по шкале Меркалли. Ввиду отсутствия специального оборудования для измерения сейсмологических волн в XVI веке, установить точную информацию о силе подземных толчков было невозможно. Поэтому интенсивность колебаний земной поверхности можно было определить исключительно по данным о внешних разрушениях. Согласно актуальным исследованиям, магнитуда данной катастрофы составила 11 баллов из 12 возможных, а число погибших превысило 830000 человек. Причинами такого огромного количества жертв стали не только исторически плотно заселенная территория Китая и невозможность определить приближающееся землетрясение. Большая часть населения проживала в не стойких к сейсмологическим колебаниям домах, представляющих собой вырытые в рыхлых холмах пещеры. В связи с этим сотни тысяч людей оказались погребенными заживо, уйдя под землю вместе со своими жилищами.

Потрясением для жителей Чили стало землетрясение в 1960 году, признанное крупнейшим по магнитуде в истории. Вызванное подземными толчками, оно спровоцировало отлив воды, сменившийся цунами. Волны высотой до 10 метров обрушились на прибрежную линию, ряд городов был уничтожен до основания. Колебания потрясли землю площадью около 200000 квадратных километров, уничтожили около 20% промышленного потенциала и нанесли значительный ущерб городу Хило на Гавайях. Волны от цунами были замечены в 10000 километров от эпицентра – у берегов Японии и Филиппин. Количество жертв составило около 6000 человек, относительно небольшое число погибших объясняется неплотной заселенностью прибрежных районов Чили. Магнитуда землетрясения составила 9,5.

Самым разрушительным землетрясением по размеру затрат стала катастрофа 2011 года в Тохоку. Великое восточно-японское землетрясение оказалось наиболее сильным за всю известную историю Японии. Вызванное колебаниями земной поверхности цунами повлекло за собой катастрофические последствия, количество погибших превысило 15000 человек, пропавшими без вести числятся около 9000 людей. В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами произошла радиационная авария на АЭС Фукусима-1, по Международной шкале ядерных событий (INES) авария имела максимальный уровень. Затопление подвальных помещений станции привело к полному обесточиванию и, как следствие, отказу систем охлаждения. Объём выбросов радиоактивных элементов в окружающую среду составил 20% от объёма при аварии на Чернобыльской АЭС. В декабре 2013 года Фукусима-1 была официально закрыта. По словам экспертов, чтобы привести станцию в безопасное состояние, может потребоваться до 40 лет. По текущим оценкам магнитуда землетрясения составила 9,0. Для возникновения такой силы требуется длинная и относительно ровная линия разлома земной коры. Но поскольку контуры литосферных плит в данном районе не такие прямые, ожидались землетрясения магнитудой 8,0–8,5. Значительное превышение этой оценки стало неожиданностью для сейсмологов.

Первые наблюдения и описания землетрясений имели место ещё в древности, а скачок в развитии сейсмологии пришёлся на XVIII и XIX века. Благодаря этой науке людям удалось понять природу сейсмических явлений, разработать новые технологии строительства стойких сооружений и многое другое. Но даже несмотря на быстрый темп развития этой отрасли, единственное, что находится в рамках человеческих возможностей при землетрясениях, – это действовать согласно правилам поведения. Ведь даже вопреки значительному исследовательскому прогрессу, задолго предугадать движение литосферных плит и обеспечить всеобщую безопасность не предоставляется возможным на сегодняшний день.