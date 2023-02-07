В Запорожье рухнул дуб, которому было свыше 700 лет

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7 февраля 2023, 17:04 Источник: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в соцсетях, что рухнул дуб, которому было свыше 700 лет.

Некоторые источники пишут, что дерево стало засыхать в 1990-е годы. А за последние пару лет на нем осталась только одна живая ветка.

Высота дуба составляла 36 метров, в диаметр ствола – более 6 метров.

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, упал легендарный Запорожский 700-летний дуб. Долгое время он был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины … Всё преодолел исполин, но не смог пережить очередную Руину, начавшуюся в 1991 году т.н. «Незалэжностью», - сказал Рогов.