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США требуют от Израиля усложнить процедуру получения гражданства россиянами

, 14:58

США требуют от Израиля усложнить процедуру получения гражданства россиянами

14 февраля ожидается визит в Израиль представителей Министерства национальной безопасности США. В ходе переговоров будет обсуждаться дальнейший процесс предоставления безвизового режима для израильских подданных.

Но в пакете предложений присутствует запрет Израилю выдавать гражданство россиянам, которые были включены ранее в многочисленный санкционный список.

Переговоры о введении безвизового режима между США и Израилем начались более 10 лет назад. С тех пор наметились определённые подвижки. Однако эксперты отмечают, что ограничения для россиян трудно выполнить на практике. Ведь в Израиле собственное законодательство. Тем не менее, не исключена ситуация, когда американцы могут потребовать от Израиля более тщательной проверки кандидатов на подданство ввиду возможных рисков.

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