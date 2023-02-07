Французский политик Дюпон-Эньян: действия Европы направлены на разрушение России, а не на поддержку Украины

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7 февраля 2023, 14:36 Источник: РИА Новости

Французский политик и депутат Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала Europe 1 заявил, что действия Запада направлены на разрушение России, а это противоречит интересам Европы. Также спикер отметил, что ЕС делает акцент не на поддержке Украины.

«Я поддерживал Украину в ее стремлении защищаться. Но теперь это более не является таковым, теперь это действия, направленные на разрушение России. Это сумасшествие», - заявил политик.

Также Дюпон-Эньян отметил, что в нынешней ситуации победителями станут Китай и США, а Европа останется ни с чем.