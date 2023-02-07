Премьер-министр Венгрии Орбан призвал Европу пересмотреть санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз и лидеров других государств пересмотреть санкции, введенные против России. Эту информацию передал пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
По его словам, премьер участвовал в видеоконференции со своими европейскими коллегами. В ходе разговора он также заявил, что необходимо прекратить военные действия на территории Украины и начать переговоры.
«По вопросу Украины Виктор Орбан вновь призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также к предметным политическим дебатам по поводу введенных Брюсселем санкций, которые разрушают экономику Европы», - цитирует слова Хаваши информационное агентство издание MTI.