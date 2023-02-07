Премьер-министр Венгрии Орбан призвал Европу пересмотреть санкций против России

Аргументы Недели → В мире 13+

7 февраля 2023, 13:48 Источник: ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз и лидеров других государств пересмотреть санкции, введенные против России. Эту информацию передал пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

По его словам, премьер участвовал в видеоконференции со своими европейскими коллегами. В ходе разговора он также заявил, что необходимо прекратить военные действия на территории Украины и начать переговоры.



«По вопросу Украины Виктор Орбан вновь призвал к немедленному прекращению огня и мирным переговорам, а также к предметным политическим дебатам по поводу введенных Брюсселем санкций, которые разрушают экономику Европы», - цитирует слова Хаваши информационное агентство издание MTI.