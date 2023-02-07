Издание The Wall Street Journal: в Новой Англии в США количество бездомных увеличилось из-за дорогой аренды

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7 февраля 2023, 11:52 Источник: РБК

Издание The Wall Street Journal сообщило, что количество бездомных в нескольких штатах в Новой Англии в США значительно выросло за последние пару лет. Как сообщают авторы газеты, показатель увеличился из-за коронавирусной пандемии и дорогой арендной платы.

Согласно статистике, число бездомных в Род-Айленде в начале 2022 года составляло 1,6 тысяч. Это на 24% больше, чем в 2021-м, и на 43% – в 2020-м. А в штатах Мэн и Вермонт с 2020 года количество людей без жилья выросло на 110 и 150%. В Массачусетсе зарегистрировали примерно 3,9 тысяч семей без собственного дома.