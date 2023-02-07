Вице-президент Турции Фуат Октай: Число погибших возросло до 3419 человек, 20534 получили ранения

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7 февраля 2023, 12:43 Источник: РИА Новости

Число погибших при мощном землетрясении в Турции «возросло до 3 419 человек, 20 534 получили ранения». Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.



Он отметил, что «на местах работают спасательные группы в 12 181 человек», 14 стран оказывают помощь Турции в ликвидации последствий мощного землетрясения.



Реджеп Эрдоган ранее заявил, что землетрясение самое сильное с 1939 года, началось в ночь на понедельник в провинции Кахраманмараш, его эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине 10 километров, магнитуда подземных толчков составила 7,7 балла по шкале Рихтера.



Подземные толчки ощущались в Ливане, Ираке, Израиле и Сирии, серьезно пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.



По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, новое землетрясение магнитудой 7,7 балла по шкале Рихтера было зафиксировано в 13:24 по московскому времени, его эпицентр находился в 10 км южнее города Эльбистан.

Подземные толчки ощущались в ряде провинций Сирии.

По данным Министерства здравоохранения Сирии, там погибли 812 человек, 1449 получили ранения.



