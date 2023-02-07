ЮНЕСКО привлечет своих экспертов для оценки повреждений объектов наследия в Турции и Сирии

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7 февраля 2023, 11:06 Источник: РИА Новости

Последствия землетрясения в Турции и Сирии, Anas Alkharboutli/dpa

Эксперты ЮНЕСКО проведут оценку ущерба, полученного исторической крепостью Газиантепа в Турции и цитаделью Алеппо в Сирии после сильного землетрясения. Об этом РИА Новости рассказал пресс-атташе Тома Маллар.

«ЮНЕСКО привлечёт своих экспертов совместно со своими партнерами … для составления точной оценки повреждений с целью быстрой защиты и стабилизации этих объектов», - сообщил агентству Маллар.

Отмечается, что в качестве партнера ЮНЕСКО выступит Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС.

Крепость Газиантепа и цитадель Алеппо входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось о том, что число погибших в результате землетрясения в Турции достигло почти трех тысяч человек.