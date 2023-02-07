NBC: на северо-западе Нью-Йорка произошло сильнейшее за последние 40 лет землетрясение

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7 февраля 2023, 07:26 Источник: NBC

Штат Нью-Йорк, Gov. Kathy Hochul/Keystone Press Agency

В северо-западной части штата Нью-Йорк в США зафиксировали самое сильное землетрясение за последние 40 лет. Об этом рассказывает телеканал NBC.

Согласно данным USGS (Геологической службы США), подземные толчки были зафиксированы в 11:15 по UTC (14:15 мск) в понедельник. Отмечается, что очаг землетрясения находился на глубине трех километров и в двух километрах восточнее города Уэст-Сенека.

«В понедельник утром неподалеку от Буффало, штат Нью-Йорк, произошло землетрясение магнитудой 3,8, самое сильное из зарегистрированных в этом районе за последние 40 лет», - передает телеканал.

Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Ранее разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии.