Первый самолет МЧС с российскими спасателями вылетел в Турцию

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6 февраля 2023, 21:53 Источник: РИА Новости

фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самолет МЧС с российскими спасателями отправился в Турцию, сообщает РИА Новости в понедельник, 6 января.

Из аэропорта Жуковский в Турцию направился самолет МЧС Ан-148. Помимо спасателей и экипажа на борту присутствует замглавы МЧС Александр Чуприян.

Воздушное судно направлено в Турцию с целью помочь властям устранить последствия землетрясения, которое произошло накануне.

Также из РФ вылетят еще два самолета, один из которых направится в Сирию — на северо-западе страны также наблюдалась высокая сейсмическая активность, есть погибшие и пострадавшие.