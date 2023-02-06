Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Первый самолет МЧС с российскими спасателями вылетел в Турцию

, 21:53 Источник: РИА Новости

Первый самолет МЧС с российскими спасателями вылетел в Турцию
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Самолет МЧС с российскими спасателями отправился в Турцию, сообщает РИА Новости в понедельник, 6 января.

Из аэропорта Жуковский в Турцию направился самолет МЧС Ан-148. Помимо спасателей и экипажа на борту присутствует замглавы МЧС Александр Чуприян. 

Воздушное судно направлено в Турцию с целью помочь властям устранить последствия землетрясения, которое произошло накануне. 

Также из РФ вылетят еще два самолета, один из которых направится в Сирию — на северо-западе страны также наблюдалась высокая сейсмическая активность, есть погибшие и пострадавшие.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram