Пользователи Twitter в ответ на пост замглавы МИД Украины Мельника о поставках оружия предложили сдать Киев

В социальной сети Twitter новая волна обсуждений вызвана требованиями замглавы МИД Украины Андрея Мельника поставить новое вооружение.
В посте министр призвал Германию не медлить с поставками военных истребителей Tornado и Eurofighters.
Шквал критики обрушился ответами на данную публикацию Мельника в Твиттере.
Пользователи посоветовали Киеву попросить мозги вместо новой военной техники.
Большинство возмутились наглостью украинских властей и напомнили Мельнику о том, что Германия никому ничего не должна, также, помимо ФРГ, существуют и другие страны для запроса поставок оружия.
«В настоящее время на вооружении Бундесвера находится 93 самолета PA-200 Tornado. Из них вы получите ноль», — иронично отметил один из пользователей.
Еще один комментатор предложил просто сдать Украину, а все население страны переправить в Германию для нормальной жизни.