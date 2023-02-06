Пользователи Twitter в ответ на пост замглавы МИД Украины Мельника о поставках оружия предложили сдать Киев

Аргументы Недели → В мире 13+

6 февраля 2023, 20:38 Источник: РИА Новости

Фото: IMAGO/M. Popow

В социальной сети Twitter новая волна обсуждений вызвана требованиями замглавы МИД Украины Андрея Мельника поставить новое вооружение.

В посте министр призвал Германию не медлить с поставками военных истребителей Tornado и Eurofighters.

Шквал критики обрушился ответами на данную публикацию Мельника в Твиттере.

Пользователи посоветовали Киеву попросить мозги вместо новой военной техники.

Большинство возмутились наглостью украинских властей и напомнили Мельнику о том, что Германия никому ничего не должна, также, помимо ФРГ, существуют и другие страны для запроса поставок оружия.

«В настоящее время на вооружении Бундесвера находится 93 самолета PA-200 Tornado. Из них вы получите ноль», — иронично отметил один из пользователей.

Еще один комментатор предложил просто сдать Украину, а все население страны переправить в Германию для нормальной жизни.