Генсек ООН Гутерреш: ядерные державы должны отказаться от применения ядерного оружия

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6 февраля 2023, 18:49

фото: Wang Jiangang/XinHua

Ядерные державы должны отказаться от применения данного типа вооружения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления в Генассамблее в понедельник, 6 февраля.

Для начала страны, имеющие ядерный потенциал, должны отказаться от использования «этого ужасного оружия», считает генсек ООН.

«Нам необходимо положить конец угрозе, исходящей от 13 000 единиц ядерного оружия, хранящихся в арсеналах по всему миру», — заключил он.

В «Ядерный клуб» входят следующие государства: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Также ядерное оружие размещено в некоторых странах НАТО.