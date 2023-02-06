Стало известно, кто в США курирует работу биолабораторий на Украине

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6 февраля 2023, 18:21

В начале СВО стало известно о медико-биологических лабораториях США, размещённых на территории Украины. Российская сторона представила множество отчётов о военно-биологических разработках, но это не привлекло внимания мировой общественности.



Расследованием деятельности этих лабораторий занимается комиссия, сопредседателем которой является Ирина Яровая. Именно она недавно сообщила, что известны имена специалистов из оборонной сферы США, которые курировали работу в лабораториях на Украине. Произошло это благодаря ошибке американских коллег, которые в конце прошлого года опубликовали доклад о сокращении угрозы оружия массового поражения. Доклад позволил российским политикам сопоставить и подтвердить предположения.



Комиссия до 23 марта 2023 года должна предоставить президенту РФ доклад о своей работе, а также проинформировать о результатах мировое сообщество. Участники комиссии связались с зарубежными учёными, чтобы получить консультации, эта практика обычна. Новое обсуждение военно-биологической деятельности США на территории Украины назначено на 6 февраля. Участвовать в нём будут представители МИД и Министерства обороны.