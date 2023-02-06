Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Малюка главой СБУ

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6 февраля 2023, 18:32 Источник: РИА Новости

фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой службы безопасности Украины (СБУ).

В Верховную Раду Украины президентом страны внесен проект постановления о назначении Василия Малюка главой службы безопасности Украины (СБУ).

Данный документ отправлен на согласование в комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Василий Малюк — государственный и военный деятель, а также врио обязанности Председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022.