Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Малюка главой СБУ

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении Василия Малюка главой службы безопасности Украины (СБУ).
В Верховную Раду Украины президентом страны внесен проект постановления о назначении Василия Малюка главой службы безопасности Украины (СБУ).
Данный документ отправлен на согласование в комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Василий Малюк — государственный и военный деятель, а также врио обязанности Председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022.