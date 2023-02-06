Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Посол Алипов: инициатива Индии по содействию в переговорах Москвы и Киева будет встречена РФ положительно

, 18:01 Источник: РИА Новости

Посол Алипов: инициатива Индии по содействию в переговорах Москвы и Киева будет встречена РФ положительно
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Если Индия захочет содействовать мирным переговоров России и Украины, РФ не будет против, заявил российский посол в Индии Денис Алипов в понедельник, 6 февраля. 

По его словам, сейчас нет предпосылок к мирным переговорам Москвы и Киева, хоть РФ и готова к серьёзным предложениям по этому поводу. 

Алипов подчеркнул, что инициатива Индии участвовать в прекращении конфликта мирным путем будет встречена положительно.  

«Но захочет ли Индия вступать в этот очень сложный процесс, этот вопрос не ко мне», — заявил российский дипломат на конференции, посвященной отношениям Москвы и Нью-Дели. 

Ранее в министерстве иностранных дел Индии в очередной раз напомнили позицию страны по украинскому конфликту. Как сообщили в ведомстве, Нью-Дели настаивает на прекращении боевых действий и урегулировании конфликта дипломатическим путем.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram