24-летняя американка обратилась в клинику, чтобы забеременеть от 85-летнего супруга

Аргументы Недели → В мире 13+

6 февраля 2023, 15:44 Александр Крохмаль, Журналист

Жительница Миссисипи Миракл Пог, которой едва стукнуло 24, стала женой 85-летнего мужчины и решила забеременеть от него. Но естественным путем не получается.

Будущие муж и жена познакомились ещё в 2019 году. Тогда Миракл работала в прачечной. Пожилой Чарльз часто посещал заведение и всё время просил, чтобы его обслуживала только эта девушка. Любовь вспыхнула практически сразу. В феврале 2020-го мужчина предложил Пог выйти за него замуж.

По словам самой Миракл, за неё были очень рады мама и дедушка. Только отец не желал этого брака. Потребовалось достаточно времени, чтобы папа одобрил выбор дочери. Девушка не обращает внимание на критику со стороны окружающих. Она заявляет всем, что очень счастлива с Чарльзом. Миракл хочет забеременеть от мужа, но в силу его возраста зачать ребёнка естественным путём уже нельзя. Потому супруги решились на ЭКО и обратились в специальную клинику. Будем следить за развитием событий.