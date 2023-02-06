Глава Южной Кореи Юн Сок Ель призвал правительство помочь Ирану и Турции

Аргументы Недели → В мире 13+

6 февраля 2023, 15:44 Источник: РИА Новости

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua

Правительство Южной Кореи по поручению главы страны Юн Сок Еля разработает меры для помощи Ирану и Турции, в которых накануне произошло землятресение. Об этом сообщает издание Ренхап в понедельник, 6 февраля.

МИД Южной Кореи в содействии с Управлением нацбезопасности страны окажут гуманитарную помощь пострадавшим в Иране и Турции, следует из поручения президента.

На данный момент в Турции мобилизованы все спецслужбы, объявлен самый высокий уровень опасности. Страны, испытавшие на себе последствия землетрясения, призывают международные организации помочь справиться с катастрофой, так как местных ресурсов не хватает.

Сегодня, 6 февраля, в Турции произошло землетрясения магнитудой 7,8 балла (по шкале Рихтера приравнивается к большим разрушениям и жертвам). По предварительным данным погибло более тысячи человек, около пяти тысяч пострадали. По последним данным, среди разрушенной инфраструктуры 2818 зданий. Уточняется, что окончательное количество погибших и раненых неизвестно. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту сейсмическую активность самой сильной за последние 80 лет.

Помимо того, что толчки ощущались и в соседних странах — Кипре, Ираке, Ливане, в Европе (Южной части Италии) движение литосферных плит может вызвать цунами.

Ранее, 28 января, в Иране также произошло землятресение, но с меньшей магнитудой — 5,9 (по шкале Рихтера означает умеренные повреждения). В результате 3 человека погибли, 800 пострадали.