Британцы вынуждены ходить в библиотеки, чтобы погреться

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6 февраля 2023, 14:35

Фото: Unsplash.com

Всё больше и больше британцев приходят в библиотеки для того, чтобы погреться. «Этой зимой в доме так же холодно, как на улице», - отметила одна из местных жительниц в беседе с журналистами. Страна, где инфляция уже несколько месяцев превышает уровень в 10%, переживает серьёзный кризис стоимости жизни. Некоторые британцы не могут позволить себе жить комфортно и нормально питаться.

Муниципальные библиотеки и иные общественные центры нередко становятся центрами обогрева для самых бедных жителей королевства. Здесь малообеспеченные люди могут согреться и перекусить, а заодно – послушать выступления местных творческих ансамблей. С началом энергетического кризиса в стране с 2022 года роль публичных библиотек Великобритании заметно возросла в уязвимых сообществах.

Причем, сами библиотеки тоже сталкиваются со стремительным ростом расходов на отопление и освещение, поэтому неизвестно, как долго смогут выступать в роли приюта.