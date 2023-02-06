В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек, 5385 получили ранения

Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 912 человек, еще 5385 получили ранения. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган в штаб-квартире центра управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям в Анкаре.
По словам президента Турции, «на данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек».
Он добавил, в поисково-спасательных работах участвуют более 9 тысяч человек, 45 стран готовы оказать помощь Турции и Сирии в связи с мощным землетрясением.
Реджеп Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение самое сильное с 1939 года, началось в ночь на понедельник в провинции Кахраманмараш, его эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине 10 километров, магнитуда подземных толчков составила 7,7 балла по шкале Рихтера.
Подземные толчки ощущались в Ливане, Ираке, Израиле и Сирии, серьезно пострадали провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, по меньшей мере 326 человек погибли и более 1040 получили ранения.
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