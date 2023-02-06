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В Индии арестовали более 2000 человек за браки с несовершеннолетними

, 11:22 , Журналист

Индийские силовики провели операцию в северо-восточном штате Асам. Всему виной стали браки местных с несовершеннолетними девушками.

Телеканал NDTV сообщает, что в ходе рейда были арестованы 2169 мужчин. Они вступали в браки с женщинами младше 18 лет. Полиция зарегистрировала 4074 подобных дела.

Правда, некоторые из малолетних жён выступили против полицейского рейда. Ситуация даже дошла до протестов на улицах. Одна из митингующих девушек заявила, что вместе с мужем они хоть как-то держались и выживали, но после его ареста невозможно понять, где теперь брать средства на содержание семьи.

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