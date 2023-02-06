Минобороны Украины Резников в первый раз слышит о своем переводе на другую должность

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался о том, что в первый раз слышит о своем возможном переводе на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Он добавляет, что скорее всего не согласился бы на эту кандидатуру и считает такое ошибкой.
Резников также отмечает, что принимать подобные решения способен только лидер государства. Процедуры с переводом «министра на министра» не бывает.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщал о наличии обоснований у слухов с отставкой министра обороны.