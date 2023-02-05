Федор Емельяненко: сегодня весь зал болел за меня

Аргументы Недели → В мире 13+

5 февраля 2023, 19:21 Источник: Sports.ru

Российский боец, неоднократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко прокомментировал свое поражение на турнире Bellator 290.

Легендарный боец в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе встретился с американцем Райном Бейдером и проиграл бой в первом раунде.

«Чувствую себя хорошо, все замечательно. Удары ощущались, но я не терялся», - прокомментировал свое состояние Федор Емельяненко на пресс-конференции.

Поединок с Бейдером стал для него последней в профессиональной карьере, Емельяненко заявил о решение завершить карьеру.

Он сказал, что такое решение связано с возрастом, травмами, он понимает, что его организм уже не выдерживает привычных нагрузок.

После боя Райана Бейдер отдал дань уважения Емельяненко, затем многие легенды ММА вышли на ринг его поддержать.

«Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю все как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением», – сказал Федор Емельяненко на пресс-конференции.



