Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Читатели Daily Mail: решение Путина поставить «Цирконы» ВС РФ заткнет Запад

, 17:15 Источник: РИА Новости

Читатели Daily Mail: решение Путина поставить «Цирконы» ВС РФ заткнет Запад
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Читатели Daily Mail прокомментировали новость о поставках ГРК «Циркон» на вооружение ВС РФ в 2023 году.

Пользователи удивились мощному вооружению российской армии, а также отметили небольшие затраты на производство военной техники по сравнению с американцами. 

По их мнению, хоть ГРК ещё не поступили в ВС РФ, факт того, что они будут поставлены, должен «заткнуть страны Запада». 

«А чего мы ожидали после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о том, что США должны нанести ядерные удары по России?» — подытожил мнение комментаторов один из читателей.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram