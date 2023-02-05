Читатели Daily Mail: решение Путина поставить «Цирконы» ВС РФ заткнет Запад

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5 февраля 2023, 17:15 Источник: РИА Новости

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Читатели Daily Mail прокомментировали новость о поставках ГРК «Циркон» на вооружение ВС РФ в 2023 году.

Пользователи удивились мощному вооружению российской армии, а также отметили небольшие затраты на производство военной техники по сравнению с американцами.

По их мнению, хоть ГРК ещё не поступили в ВС РФ, факт того, что они будут поставлены, должен «заткнуть страны Запада».

«А чего мы ожидали после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о том, что США должны нанести ядерные удары по России?» — подытожил мнение комментаторов один из читателей.