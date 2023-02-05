FT: танки Abrams, обещанные ВСУ, сложны в пользовании

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5 февраля 2023, 16:56 Источник: РИА Новости

Издание Financial Times сообщило, что при пользовании американскими танками Abrams у украинских военнослужащих могут возникнуть проблемы.

Эксперты опубликовали статью, в которой указали на сложность использования боевых машин, так как для их обслуживания требуется «длинный логистический хвост». При том, что Украине нужно оружие, которое будет «просто хорошо работать».

В материале указано, что для подготовки к пользованию Abrams и Leopard уйдет одинаковое время из-за сложности газотурбинного двигателя.