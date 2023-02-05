Премьер Украины Шмыгаль: около 280 тыс. абонентов Одессы остались без света

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5 февраля 2023, 15:52 Источник: РИА Новости

40% абонентов остаются без электричества в Одессе, заявил премьер-министр Украины в воскресенье, 5 февраля.

Из-за регулярных обстрелов энергосистема Одессы стала менее мощной, многие объекты энергетической инфраструктуры повреждены.

На данный момент без света находятся 280 тыс. местных жителей.

Для решений ситуации с электроснабжением в город направлены мощные генераторы. Всего в Одессу должно прибыть 75 устройств.

«Дал задание изучить возможности по установке дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса», — написал Шмыгаль.

За ночь субботы, 4 февраля, удалось подключить около 200 тыс. абонентов к электроснабжению. Шмыгаль отметил, что ремонт критической инфраструктуры продолжается каждодневно.