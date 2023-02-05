Титул «Миссис Вселенная» впервые получила россиянка

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5 февраля 2023, 15:41 Источник: ТАСС

Участница из России впервые стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2022» для замужних. Финал мероприятия прошел в субботу, 4 февраля.

34-летняя россиянка Елена Максимова удостоилась титула «Мисс Вселенная».

Мероприятие проходило в Болгарии и длилось неделю — с 30 января по 5 февраля.

Максимова поделилась, что конкуренция на конкурсе была «жесткой», так как все 120 финалисток из разных стран мира, в том числе Азии, Европы и Запада, были достойными соперницами.

Победительница призналась, что для нее большая гордость возвращаться из Софии в Москву с победой, а также быть первой россиянкой в истории конкурса, получившей этот титул.

Елена Максимова родом из небольшого поселения в Удмуртской Республике. На данный момент она занимается предпринимательством — руководит сетью центров по изучению иностранных языков в Ижевске. Своими хобби Максимова называет путешествия, воспитание двоих детей и семью.

Конкурс «Мисс вселенная» учрежден в 2007 году. Организатором мероприятия является болгарская компания Mrs. Universe LTD.