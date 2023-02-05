Илон Маск опубликовал мем в честь сбитого аэростата КНР

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5 февраля 2023, 14:15

Фото: imago stock&people

Бизнесмен Илон Маск высмеял сбитый китайский аэростат в социальных сетях с помощью мема, известно из его поста в Twitter от 5 февраля.

На фотографии изображен американский военный истребитель, который обстреливает множество воздушных шаров, благодаря которым дом главного героя мультфильма «Вверх» парит в воздухе.

Ранее аэростат КНР был замечен в воздушном пространстве Соединенных Штатов, в штате Южная Каролина. Затем летающих объект был уничтожен одним из истребителей ВВС страны с целью обезопасить гражданское население. Отмечается, что приказ был отдан президентом США Джо Байденом. Министр обороны Штатов Ллойд Остин добавил, что летающее судно было запущено для слежки за стратегической инфраструктурой страны.

Позже китайский эксперт Ли Хэнъян для журнала China Daily опубликовал статью, в которой посчитал жесткие действия по отношению к Китаю политической игрой, устроенной между двумя партиями Америки в преддверии выборов-2024. Он подчеркнул, что дипломатическим методом решения проблемы могли послужить обычные переговоры в спокойной обстановке. Более того, Ли Хэнъян отметил, что аэростаты уже давно не используются в качестве приспособлений для военной разведки.