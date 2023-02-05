Министр обороны Украины: Масштабное наступление России начнется в годовщину СВО

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5 февраля 2023, 14:01 Анатолий Гольдман,

Разговоры о новом наступлении России звучат с самого начала зимы. Однако информация о том, как, где и когда оно начнется — до сих пор неизвестна. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия начнет новое наступление 24 февраля, ровно в годовщину СВО.

На Украине ожидают полномасштабное наступление сил ВС РФ, которое, по их мнению, может начаться уже в этом феврале. Алексей Резников, министр обороны Украины, заявил следующее: “Мы думаем, что, учитывая, что они [русские] живут в символизме, они попытаются попробовать что-то около 24 февраля”, - заявил он, выступая перед французской новостной сетью. Украинская разведка и вовсе заявляет о том, что президент Путин “приказал своим войскам захватить Донбасс до конца весны”.

Также Резников добавил, что по данным украинской разведки, на границе с Украиной находится порядка полумиллиона российских войск. "Официально они объявили о 300 000, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это намного больше", - сказал он французской сети BFM. “BBC”, приводящий цитату, аккуратно уточняет, что не может проверить подлинность этих цифр.

Тем временем, американский Институт изучения войны (ISW) недавно заявил, что Москва может попытаться "предпринять решительные действия" и начать "большое наступление" на востоке, хотя до этого заявлялось про север Украины. В прошлом месяце ЧВК Вагнер захватил близлежащий город Соледар, а в среду чиновник Донецкой администрации заявил, что Бахмут был "оперативно окружен". Резников добавил, что украинские командиры будут стремиться "стабилизировать фронт и подготовиться к контрнаступлению" в преддверии предполагаемого “наступления России”.

Все эти комментарии Министр обороны давал, когда находился во Франции, пытаясь заключить сделку по закупке дополнительных радаров противовоздушной обороны "MG-200". По его мнению, они "значительно увеличат возможности вооруженных сил по обнаружению воздушных целей, включая крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты различных типов".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в эту среду, предупредил, что нет никаких признаков того, что военные планы России ограничены захватом восточных регионов Украины. "Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, но также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея", - заявил он.

Украинская сторона также отметила увеличение активности российских войск по всей линии соприкосновения. Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины, заявила, что ВС РФ возобновили попытки отбить Лиман, бывший российский логистический узел, который украинские войска сумели захватить в октябре. "Российские войска активно пытаются достичь границ Донецкой и Луганской областей", - написала она в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Зеленский даже пожаловался, что ситуация на фронте “испытывает его силы”: "Наблюдается определенное усиление наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны, - сказал он. "Ситуация становится еще более серьезной".

Так или иначе, абсолютно все предрекают февралю судьбоносную участь. В зависимости от военных успехов той или иной стороны будет зависеть многое, в том числе и исход войны.