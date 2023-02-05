Politico: организация по защите прав человека RPR раскритиковала новый закон о дезертирстве на Украине

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5 февраля 2023, 13:59 Источник: РИА Новости

Фото: IMAGO/Markku Ulander

Новый закон о Вооруженных силах Украины (ВСУ) подвергся критике со стороны организации по защите прав человека Reanimation Package of Reforms Coalition (RPR), пишет издание Politico.

25 января стало известно, что теперь военнослужащим, самовольно оставившим поле боя, будет грозить до 12 лет тюремного заключения согласно новому закону, который принял украинским президент Владимир Зеленский. Отметим, что петицию против одобренного законопроекта подписали свыше 25 тыс. жителей страны.

В организации, в свою очередь, заявили что права солдат ВСУ буду ущемлены, а мотивация во время службы снижена. Соответственно, есть риск снижения обороноспособности государства — обратный эффект от того, что ожидало правительство.

Проблемы с дисциплиной на фронте вызваны суровыми условиями, считает автор статьи.