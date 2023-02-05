NYT: эскалация конфликта на Украине приведет к катастрофе для всего мира, США также не будут готовы к ней

Обозреватель журнала The New York Times Росс Дутат заявил, что эскалация конфликта на Украине будет дорого обходиться Западу.
По мнению автора материала, ядерное противостояние — не единственное возможное последствие затяжного конфликта на Украине. Эскалация может привести к ущербу в сфере экономики и демографии в послевоенной Украине, а также подорвет мировую экономику и повлияет на энергетический и продовольственный секторы. Это, заключает автор, приведет к человеческим жертвам.
При этом Соединённые Штаты также не будут готовы к последствиям украинского кризиса.
Именно поэтому страны Запада должны согласиться на условия Россия для проведения мирных переговоров.