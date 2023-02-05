Глава ОВА Харьковской области Синегубов: в регионе слышны взрывы, сообщается о прилете ракеты

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5 февраля 2023, 09:49 Источник: РИА Новости

В Харьковской области слышны взрывы. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

В одной из своих социальных сетей он опубликовал короткое сообщение, в котором призвал жителей области оставаться в укрытиях.

Согласно данным онлайн-карт минцифры Украины, Харьковская область стала «красной» в 9.20 по мск.

В 9.30 по мск Синегубов заявил о падении снаряда в центральной части города. По его информации, боеприпас (ракета) мог быть выпущен из зенитно ракетного комплекса С-300.

На данный момент информации о пострадавших и поражении объектов инфраструктуры нет.